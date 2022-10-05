Підтягують резерви, підривають мости та знищують боєприпаси: як окупанти реагують на констрнаступ ЗСУ

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Противник намагається утримати окуповані території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони. Ворог активно веде повітряну розвідку, продовжуючи техногенний шантаж і тиск на цивільне населення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі житлових районах тилових населених пунктів. По наших позиціях продовжує вести артилерійський вогонь, наносити ракетні удари», — пишуть в ЗСУ.

На окремих напрямках фронту росіяни, у відповідь на контрнаступ ЗСУ, здійснюють перегрупування, намагаються підтягувати резерви, а подекуди залишають позиції, аби відійти на безпечну відстань.

Також відомо, що росіяни знищують власні запаси боєприпасів, а також намагаються знищити мости та переправи, аби уповільнити темпи атак ЗСУ.