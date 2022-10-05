Виды рыболовных крючков США предупредили хунту в Буркина-Фасо о рисках сотрудничества с Россией » ОК «Південь»: Окупанти втратили два гелікоптери на Херсонщині Збройні сили України збили два ворожі гелікоптери Мі-8 і Мі-24, а також три безпілотники типу «Орлан» у Херсонській області. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь». Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань. Авіація ЗСУ завдала 7 ударів. Втрати супротивника на добу становлять: — 31 окупант;

— 8 танків;

— 26 одиниць автобронетехніки;

— великокаліберна гаубиця «Мста-Б»;

— гармата-гаубиця. У Чорному морі вороже корабельне угруповання із 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеня загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.