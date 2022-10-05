ОК «Південь»: Окупанти втратили два гелікоптери на Херсонщині

Збройні сили України збили два ворожі гелікоптери Мі-8 і Мі-24, а також три безпілотники типу «Орлан» у Херсонській області.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони півдня виконано 290 вогневих завдань. Авіація ЗСУ завдала 7 ударів.
Втрати супротивника на добу становлять:
— 31 окупант;
— 8 танків;
— 26 одиниць автобронетехніки;
— великокаліберна гаубиця «Мста-Б»;
— гармата-гаубиця.
У Чорному морі вороже корабельне угруповання із 9 кораблів продовжує маневрувати без зміни району плавання та ступеня загрози. На бойовому чергуванні 3 надводних та 2 підводних ракетоносії.
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