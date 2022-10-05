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На півдні України вночі збито шість дронів-камікадзе

У ніч на 5 жовтня російські війська атакували Україну іранськими безпілотниками-камікадзе, українські бійці збили 6 із них.

Джерелокомандування Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: «Уночі 5 жовтня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе «Shahed-136″. Шість дронів-камікадзе знищено зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил на півдні країни».

 

Цьому передувало: Цієї ночі росіяни атакували дронами місто Біла Церква у Київський області – сталися вибухи, є постраждалий.

5 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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