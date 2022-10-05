МЗС Ірану заперечує постачання безпілотників до Росії для використання в Україні

Про це заявив речник МЗС Ірану Насер Канаані, пише Сіньхуа.

«Ісламська Республіка Іран вважає опубліковану інформацію про доставку іранських дронів до Росії для використання в українському конфлікті необґрунтованою й не підтверджує ці дані», — зауважив він.

Канаані наголошує, що Іран твердо займає позицію нейтралітету та невтручання.

«Від самого початку конфлікту ми завжди заявляли про нашу принципову та чітку позицію активного нейтралітету та незгоди із війною, наголошуючи на необхідності досягнення політичного вирішення без насильства», — додав він.