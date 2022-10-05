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МВС Естонії пропонує забрати зброю у росіян, які проживають в країні

пістолет
Міністерство внутрішніх справ Естонії готує поправки до закону, згідно з якими росіяни та білоруси з «сірими паспортами» повинні здати зброю не пізніше кінця наступного року

Про це пише ERR з посиланням на міністра внутрішніх справ Лаурі Ляенеметса.

«Моя пропозиція полягає в тому, що відтепер громадяни Естонії мають право володіти зброєю в Естонській Республіці. Громадяни Європейського Союзу та країн НАТО також можуть володіти зброєю в Естонії. Але всі інші повинні здати зброю», — сказав він.

Зазначається, що дозволи на зброю для росіян і білорусів, які мають дозвіл на проживання в Естонії, але не мають громадянства, більше не будуть подовжуватися, термін їхньої дії закінчиться через кілька років.

«Я думаю, що це правильна точка зору в тому сенсі, що якщо ти хочеш бути мисливцем, але є громадянином Російської Федерації, то ми очікуємо, що ти будеш естонцем, відмовишся від цього громадянства і зможеш продовжувати працювати зі своєю зброєю», — додав міністр.

Поправки також стосуються громадян Росії та Білорусі, які проживають в Естонії. У них буде рік з кінця 2022 року, щоб продати, здати або привести в непридатність свою зброю, згідно з поправками до Закону про зброю, пояснив міністр.

Міністр додав, що йдеться про 3000 одиниць зброї або навіть більше. Також не буде дозволено продавати зброю компаніям або НУО, у керівництві яких є російські громадяни.

Сірі паспорти мають негромадяни Естонії — особи, які не мають естонського громадянства, але проживають на території Естонії. Статус цих людей регулюється «Законом про іноземців» Естонської Республіки від 1993 року. Більшість негромадян — це колишні громадяни СРСР, які проживали на території Естонії й не отримали її громадянства після розпаду СРСР.

5 октября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия

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