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Деталі нового пакету санкцій ЄС проти Росії стали відомі

Європейський дипломат повідомив деталі нового пакету санкцій ЄС проти Росії

Восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає, зокрема, обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро.

Про це повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

“Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду”, – написав литовський дипломат у Twitter.

Кореспондент “Радіо Свобода” у Рікард Йозвяк повідомив, що остаточний варіант восьмого пакета санкцій проти Росії за вторгнення до України буде готовий вранці 6 жовтня.

“Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00”, – йдеться в дописі журналіста у Twitter.

Він уточнив, що публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра, 6 жовтня.

5 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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