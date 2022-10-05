Деталі нового пакету санкцій ЄС проти Росії стали відомі

Восьмий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії передбачає, зокрема, обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро.

Про це повідомив постійний представник Литви в ЄС Арнольдас Пранцкявічюс.

“Восьмий пакет санкцій проти Росії щойно схвалено в Комітеті постійних представників. Передбачає обмеження цін на нафту, нові заборони на імпорт і експорт сталі, дерева, машин, авіації, пластмас, хімікатів на суму 7 млрд євро, заборону на різні послуги, 35 нових осіб і компаній, залучених у війну, фіктивні референдуми та пропаганду”, – написав литовський дипломат у Twitter.

Кореспондент “Радіо Свобода” у Рікард Йозвяк повідомив, що остаточний варіант восьмого пакета санкцій проти Росії за вторгнення до України буде готовий вранці 6 жовтня.

“Посли ЄС схвалили всі деталі пакета санкцій проти Росії і запустили так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10:00”, – йдеться в дописі журналіста у Twitter.

Він уточнив, що публікація в офіційному журналі ЄС очікується завтра, 6 жовтня.