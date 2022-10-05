Четыре наиболее качественных гель-лака в Украине

Четыре наиболее качественных гель-лака в Украине

Ни одна современная женщина не может представить себе уход за собой без маникюра или педикюра. Ухоженные ногти являются своеобразной визитной карточкой, которая подчеркнет и статус, и настроение и даже предпочтения.

Популярность гель-лаков прямо повлияла на производителей. Даже сейчас можно наблюдать появление и становление новых брендов, предлагающих нечто уникальное. Отметим, что и покрытий также становится больше: полигель, акрил, гель и прочие.

«Какие гель лаки купить?», — подобный вопрос задают не только новички и любители. Даже мастера часто ищут для себя нечто новое или более надежное. Профессионала интернет-магазина Лимонад подготовили небольшой обзор наиболее популярных гель-лаков в Украине.

KODI Professional

Гель-лаки коди появились в 2005 году и уже с того времени завоевали популярность и пользователей. На данный момент бренд считается премиальным и очень востребованным среди мастеров и новичков Украины, США, Азии, Европы.

Популярность Коди обязана качеству, а именно прочности покрытия, отсутствию сколов даже при долгом ношении, простому нанесению и широкой палитре.

Изюминка – это доступная стоимость, которая поможет собрать ходовые оттенки для себя и своих клиентов.

MOON

Гель лаки moon отличаются своим составом. Уникальная формула содержит натуральные ингредиенты, не вызывает аллергии, отличается экологичностью, приятным ароматом.

Отметим, что гель лаки мун – это еще и укрепление ногтевой пластины, а не только дизайн.

Molekula

Немецкое качество. Отличаются эластичностью, продлевают срок ношения, уберегают от сколов. Гель-лак очень хорош на практике за счет простого нанесения, быстро высыхающей формуле, отсутствия неприятных или едких запахов.

Couture Colour

Американский производитель, предлагающий премиальное качество. Изюминкой гель-лаков является возможность заполнения неровностей ногтевой пластины, ее укрепления.

База гель-лак с нейлоновым волокном – неустаревающая классика. Формула содержит кальций и витамин Е.

Где лучше купить проверенные гель-лаки в Украине?

Интернет-магазин Лимонад – это все для маникюра и педикюра в одном месте. На сайте уже в наличии гель-лаки нужного объема и бренда. Уверены, ассортимент приятно удивит, а консультанты всегда помогут выбрать лучший вариант именно под ваши запросы и бюджет.