Астероїд, у який врізався дрон NASA, лишив по собі гігантский «хвіст»

Про це повідомляє BBC.

Наслідки навмисного зіткнення зафіксували астрономи за допомогою телескопа Southern Astrophysical Research (SOAR) в Чилі. На знімку видно слід з уламків, який простягається на понад 10 тисяч кілометрів.

Очікується, що «хвіст», який лишив по собі астероїд Діморф, супутник астероїда Дідім, ставатиме довшим, аж поки повністю не розсіється і стане схожим на інший космічний пил, який літає навколо.

«Неймовірно, наскільки чітко ми змогли сфотографувати структуру та масштаби наслідків у наступні дні», — поділився астроном Тедді Карета.

Майкл Найт з Дослідницької лабораторії Військово-морського флоту США заявив, що уламки астероїда можна буде спостерігати найближчими тижнями та навіть місяцями.