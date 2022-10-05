Анджелина Джоли обвинила бывшего мужа Брэда Питта в домашнем насилии

Согласно документам, речь идет об инциденте в сентябре 2016 года, когда звездная пара с детьми летела из Франции в Лос-Анджелес на частном самолете. По словам актрисы, в ходе начавшегося конфликта Питт ударил одного из детей по лицу, другого схватил за горло, а саму актрису затащил в туалетную комнату, схватил за голову и начал трясти. Она также заявила, что Питт облил ее и детей алкоголем.
Сам актер все эти обвинения отрицает.
ФБР уже расследовала инцидент в самолете — все в том же 2016 году, вскоре после приземления, — но обвинения против Питта следователи решили не выдвигать.
Тогда Джоли подала на развод — все в том же сентябре 2016-го, вскоре после поездки. Впрочем, тогда об инциденте на борту актриса умолчала, назвав причиной развода непримиримые разногласия с мужем, но не вдаваясь в детали.
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