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Зеленський є фаворитом цьогорічної Нобелівської премії миру

Президент України Володимир Зеленський може стати лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року
Про це повідомляє Reuters.

«Нобелівська премія миру цього року може засудити війну в Україні, відзначивши противників президента Росії Володимира Путіна, волонтерів, які допомагали мирним жителям, або президента України Володимира Зеленського», — пише видання.

Повідомляється, що український президент наразі є одним із фаворитів на звання лауреатів.

«Це може бути нагорода або для українських діячів та своєрідна гуманітарна допомога», — сказав директор Інституту дослідження проблем світу в Осло Хенрік Урдал.

Крім того, Нобелівська премія миру може дістатися одному з борців за охорону навколишнього середовища. У списку претендентів є Грета Тунберг.

Лауреата Нобелівської премії миру планують оприлюднити вже у п’ятницю, 7 жовтня.

4 октября, 2022 | Category: Мир, Новости, Украина

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