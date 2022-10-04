Ворог підсилює пріоритетні напрямки вагнерівцями, чеченцями та спецпризначенцями

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Залишилось ще трохи й Харківщина буде повністю деокупована. У найближчий перспективі Луганщина також має бути звільнена від окупантів. На звільнених територіях відразу відновлюється повноцінне життя, служби тягнуть комунікації, розміновуються території», — наголосив Федоренко.

За його словами, ворог підсилює пріоритетні напрямки резервами вагнерівців, чеченських бойовиків, мобілізованих з «ДНР» та «ЛНР».

«На рубежі, які є важливими для ворога, росіяни відсилають людей зі спеціальним призначенням, які стоять до останнього, але ЗСУ ефективно знищують противника незалежно від його підготовки», — підкреслив Федоренко.