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Україна обговорює зі США постачання ракет, які битимуть ще далі, ніж HIMARS

Про це розповіла посол України в США Оксани Маркарової в інтерв’ю CNN.

«Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз тривають», — сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: «Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння».

  • Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомив, що Україна звернулася до США з проханням передати ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, які атакуватимуть ЗСУ.
4 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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