 
«  
  »

У Мелітополі й Бердянську окупаційна комендатура з автоматниками відловлює чоловіків та мобілізовує їх

окупанти Мелітополь

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ситуація у Василівці пов’язана з мобілізацією на окупованих територіях. Росіяни заборонили виїзд чоловікам віком від 18 до 35 років. Потрібна перепустка комендатури. У Мелітополі, Бердянську та інших населених пунктах, які зараз перебувають у тимчасовій окупації, рашистська комендатура з автоматниками відловлює чоловіків. Окупанти вже мають сформовані списки», — зауважив Кирильчук.

За його словами, окупанти мають зібрати 3 тис. так званих добровольців та залучити їх до батальйонів.

«Росіяни у містах розвісили оголошення, в яких скликають добровольців й закликають йти на фронт за гроші проти України», — додав Кирильчук.

4 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  