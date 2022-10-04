Трамп подал в суд на CNN

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на CNN, обвинив ее в клевете, и потребовал возместить ему ущерб в размере 475 миллионов долларов. Он утверждает, что телекомпания провела против него «кампанию клеветы и лжи».

CNN отказалась комментировать иск.

Трамп утверждает, что CNN использовала свое положение ведущей новостной организации, чтобы нанести ему поражение в политическом плане. В 29-страничном документе говорится, что телекомпания давно критиковала Трампа, но в последние месяцы усилила свои атаки, потому что она опасалась, что он снова будет баллотироваться на пост президента в 2024 году.

«В рамках своих согласованных усилий… CNN попыталась запятнать истца серией все более скандальных, ложных и клеветнических ярлыков: «расист», «российский лакей», «мятежник» и, в конечном счете, «Гитлер», – говорится в иске.

В иске перечислены несколько случаев, когда CNN, по-видимому, сравнивала Трампа с Гитлером, в том числе специальный репортаж ведущего Фарида Закарии в январе 2022 года, в котором были кадры с немецким диктатором.

Иск подан на фоне значительных юридических проблем, с которыми столкнулся Дональд Трамп, в том числе с уголовным расследованием Министерства юстиции о секретных документах, найденных в его поместье Мар-а-Лаго.

В прошлом месяце на Трампа подала в суд генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, обвинив его во лжи банкам и страховым компаниям относительно стоимости его активов.

Пристальное внимание бывшему президенту США уделяет и комитет Палаты представителей, который расследует нападение сторонников Трампа на Капитолий США 6 января 2021 года, уделяя особое внимание роли бывшего президента.