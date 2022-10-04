Швеція зафіксувала нове витікання газу з «Північного потоку-2»

Берегова охорона Швеції в понеділок, 3 жовтня, зафіксувала відновлення витоків газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону «Північний потік-2»

Про це повідомило офіційне відомство Швеції.

Тоді як більший витік газу з «Північного потоку-1», як і передбачалося, завершився ще в неділю, з «Північного потоку-2» паливо продовжило витікати й у понеділок, утворивши пляму діаметром у 30 метрів на поверхні моря.

Берегова охорона Швеції зазначає, що поки вони не можуть пояснити, чому витік газу припинився швидше в данській ділянці моря. Для кораблів, що плавають в акваторії, були оголошені попередження.