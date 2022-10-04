Зеленський є фаворитом цьогорічної Нобелівської премії миру Какие самоклеящиеся пленки использовать и когда » Северная Корея запустила баллистическую ракету над Японией Северная Корея запустила баллистическую ракету, пролетевшую над территорией Японии. По мнению аналитиков, это преднамеренная эскалация напряженности в регионе, чтобы привлечь внимание Токио и Вашингтона. Баллистическая ракета преодолела около 4500 км и упала в Тихий океан. Это достаточное расстояние, чтобы поразить американский остров Гуам, если бы она летела по другой траектории. Это первый пуск северокорейской ракеты над Японией с 2017 года. Японские власти издали предупреждение для своих граждан, некоторым было предложено спуститься в укрытия, что происходит крайне редко. Резолюции ООН запрещают Пхеньяну проводить испытания баллистических ракет и ядерного оружия. Запуск ракет в направлении других стран или над их территорией без какого-либо предварительного предупреждения или консультации также противоречит международным нормам. Большинство стран вообще не производит таких пусков, поскольку их легко принять за начало нападения. И хотя пуск ракеты уступает в масштабах ядерному испытанию, его все равно можно считать провокационным. По сообщениям, жители острова Хоккайдо и города Аомори проснулись от звука сирен и получили текстовые сообщения следующего содержания: «Похоже, Северная Корея запустила ракету. Пожалуйста, эвакуируйтесь в здания или под землю». Во время полета ракеты над Японией гражданам предложили быть готовыми к возможному падению обломков. Тем не менее, паники не было, а на одном видео видно, как пассажиры пригорода Токио спокойно ходят по улице под звуки сирен и предупреждений из громкоговорителей. Пропустить контент из Twitter, 1 Контент из Twitter окончен, 1 Позже официальные лица заявили, что баллистическая ракета средней дальности упала в Тихий океан далеко от Японии, о пострадавших не сообщается. Ракета улетела дальше, чем во время всех предыдущих северокорейских пусков, и достигла высоты около 1000 км — это выше орбиты Международной космической станции. Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал запуск как «агрессивное поведение», а министр обороны Ясуказу Хамада заявил, что Япония не исключает никаких вариантов укрепления своей обороны, включая «возможности контратаки». Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон назвала запуск «опасным и безрассудным решением, которое дестабилизировало регион». Япония, США и Южная Корея вместе работают над укреплением обороны в ответ на растущую угрозу, исходящую от КНДР.