Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО

Президент Болгарії Румен Радєв відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.

Як повідомляє «Європейська правда» з посиланням на BNR, такий коментар Радєва в понеділок поширила його пресслужба.

Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

«Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі», – зазначається в заяві болгарського президента.

«Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну», – додав він.

За словами Радєва, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують «чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту».