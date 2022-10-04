Окупанти вже будують «державний кордон» на Запоріжжі

Джерело: Старух в ефірі телемарафону
Пряма мова Старуха: «Окупанти намагаються у районі Василівки облаштувати «державний кордон», як вони вважають, з усіма правилами перетину, які вони там собі вигадали.
Внаслідок цього не пускають чоловіків призовного віку».
Довідково: Василівка — це єдиний населений пункт, через який евакуюються жителі окупованих частин Запорізької, Херсонської областей, а також Донеччини та Луганщини.
Нагадаємо: Наразі у Василівці катастрофа з кількістю людей, які намагаються покинути ТОТ.
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