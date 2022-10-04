Обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться 12-13 жовтня

Про це повідомила в Медіацентрі посол України в НАТО Наталя Галібаренко.

«Дискусія про наше майбутнє членство (в НАТО — ред.) отримала формалізований характер. Тобто раніше це були якісь неофіційні обговорення в кулуарах. Тому, що офіційно не ставили це питання. Тепер це обговорення буде відбуватись в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях. Одне з перших обговорень буде на рівні послів, друге — я не виключаю, що відбудеться вже на рівні Міністрів оборони», — сказала Галібаренко.

Пані посол припустила, що обговорення вступу України в НАТО на рівні міністрів відбудеться у німецькому Рамштайні — 12-13 жовтня.

«12-13 жовтня спочатку буде зустріч у форматі «Рамштайн», це спеціальна контактна група з підтримки України, а наступного дня буде засідання Міністрів оборони, де ми очікуємо нашого Міністра Оборони Рєзнікова», — додала амбасадорка.