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Конгресвумен Спартц «наїхала» на «де-факто президента» Єрмака

Конгресменка Спартц заявляє, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо її голосування у Конгресі США проти законопрооєкту щодо 600 млрд доларів, у тому числі 12 млрд доларів для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері.

«Де-факто президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ «в кремлівському стилі» щодо мого голосування «НІ» за безрозсудний законопроєкт щодо 600 мільярдів доларів (включаючи 12 мільярдів доларів для України). Я хотіла би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці будуть на чолі наступного Конгресу», — заявила Спартц.

4 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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