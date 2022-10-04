Конгресвумен Спартц «наїхала» на «де-факто президента» Єрмака

Конгресменка Спартц заявляє, що голова Офісу Президента України Андрій Єрмак поширює у ЗМІ пропаганду щодо її голосування у Конгресі США проти законопрооєкту щодо 600 млрд доларів, у тому числі 12 млрд доларів для України.

Про це конгресменка Вікторія Спартц заявила у твітері.

«Де-факто президент України Андрій Єрмак поширює пропаганду у своїх ЗМІ «в кремлівському стилі» щодо мого голосування «НІ» за безрозсудний законопроєкт щодо 600 мільярдів доларів (включаючи 12 мільярдів доларів для України). Я хотіла би дати пораду уряду України: не втручатися в партійну політику США – республіканці будуть на чолі наступного Конгресу», — заявила Спартц.