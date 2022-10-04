Какие самоклеящиеся пленки использовать и когда

Осенний период, это время для ремонта, наружных работ, обновления рекламного и функционального декора. Одним из важных элементов обновления не только в наружной рекламе, но и в декоре офисных и торговых помещений являются самоклеящиеся пленки, которые могут выполнять разнообразные задачи. Это может быть самоклеящаяся пленка универсального назначения, стойкая к воде и физическому воздействию. Либо другие виды пленок, о которых мы поговорим ниже. В магазине Avers вы можете приобрести самые разнообразные варианты пленок для разнообразных целей. Здесь обеспечивается необходимое качество при невысокой цене, а также предлагается весь сопутствующий сервис. Магазин работает на всей территории Украины, предлагая товары с доставкой и различными вариантами оплаты.

Давайте определимся, какую пленку и для каких целей вам стоит приобрести, как ее правильно использовать.

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Для безопасности и спецтранспорта

Важной разновидностью самоклеющихся пленок является светоотражающая пленка, которая может применяться как для наружного нанесения, так и внутри помещений. Основными задачами светоотражающей пленки являются системы указателей и безопасности. Также она широк применяется в наружной рекламе, создания декора торговых помещений и площадок. Особенностями такой пленки являются степень светоотражения, защита от агрессивной среды и количество оттенков в слое.

Светоотражающие пленки, которые защищены от воздействия агрессивной среды также широко применяются при маркировке спецтранспорта либо химических или потенциально опасных емкостей, электрощитов и другого опасного электрооборудования. Правила ее нанесения подразумевают наличие чистой сухой и гладкой поверхности. Пленка легко режется плоттером или даже простыми ножницами.

Пленки для световой рекламы

При использовании пленок для световой рекламы, или если это витражная пленка на стекло, которая предназначена для декорирования, есть свои важные аспекты. В первую очередь это наличие обширной цветовой гаммы и уровень глянцевости, степень прозрачности. Отдельно стоит отметить, что витражная пленка, которая используется в рекламе или оформлении помещений облагает достаточно длительным сроком службы. Как правило это около 5 лет. Таким образом можно обеспечить изящный фасад или красивый витраж для помещения на достаточно длительное время. Такой материал хорошо ложится и режется, что позволяет делать в том числе и декоративные надписи.

В любом случае, если вы не уверены в своем выборе, или у вас есть сложная комплексная задача, вы можете обратиться с вопросами непосредственно в магазин. Здесь опытные специалисты смогут ответить на ваш вопрос и решить проблему любой сложности. А вы таким обращом сэкономите свое время и средства, получив взамен отличный сервис, который будет вас радовать еще долгие годы.