Акції Tesla впали на тлі заяв Ілона Маска про Україну

Акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості після публікації її засновником Ілоном Маском свого бачення “умов” завершення війни між Україною та Росією.

За даними біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на понад 22 долари й тепер складає близько 243. Падіння акцій Tesla тривало упродовж усього дня. Наразі компанію оцінюють у 706 мільярдів доларів.

Як повідомлялось, раніше на одіозні заяви Ілона Маска відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував своє бачення “найімовірнішого” закінчення російського вторгнення. На його думку, Україні треба відмовитися від Криму й ще низки територій на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни.