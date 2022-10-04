 
 
  »

Акції Tesla впали на тлі заяв Ілона Маска про Україну

Акції Tesla впали на тлі заяв Ілона Маска про Україну

Акції компанії Tesla втратили майже 9% вартості після публікації її засновником Ілоном Маском свого бачення “умов” завершення війни між Україною та Росією.

За даними біржі Nasdaq, вартість однієї акції впала на понад 22 долари й тепер складає близько 243. Падіння акцій Tesla тривало упродовж усього дня. Наразі компанію оцінюють у 706 мільярдів доларів.

Як повідомлялось, раніше на одіозні заяви Ілона Маска відреагував президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував своє бачення “найімовірнішого” закінчення російського вторгнення. На його думку, Україні треба відмовитися від Криму й ще низки територій на користь Росії та свого шляху в НАТО заради припинення війни.

4 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  