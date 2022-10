Вибори до конгресу США не змінять курс двопартійної підтримки України » Генри Киссинджер: «Диалог с Россией должен быть продолжен» Уроки истории от старейшего американского политика «Выдающемуся лидеру присуще объективное видение реальности и смелость в правдивой оценке окружающего мира». Так кратко сформулировал кредо образцового лидера Генри Киссинджер, патриарх американской внешней политики и дипломатии, в ходе встречи, организованной Советом по международным отношениям (Council on Foreign Relations — CFR). Диалог с гостем в серии «Уроки истории» модерировал Ричард Хаасс (Richard Haass), возглавляющий Совет по международным отношениям с 2003 года. До этого Хаасс был директором по планированию политики в Госдепартаменте США и близким советником госсекретаря Колина Пауэлла в правительстве Джорджа Буша-младшего. В мае этого года Генри Киссинджер (Henry Kissinger) отметил 99-летие. Он вошел в историю американской дипломатии как советник президентов США Никсона и Форда по национальной безопасности и государственный секретарь США. Известен как один из инициаторов политики разрядки с Советским Союзом, установления отношений США с Китаем и как ключевая фигура ближневосточного урегулирования в 1970-е годы. Удостоен Нобелевской премии мира за усилия по прекращению огня во Вьетнаме. Автор более десяти книг по международным отношениям и внешней политике США. Представляя доктора Киссинджера, Ричард Хаасс подчеркнул его огромное личное влияние на свою профессиональную судьбу и карьеру. Хаасс упомянул, что познакомился с ним, когда был еще студентом. Модератор представил аудитории новую книгу Генри Киссинджера «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии» (Leadership: Six Studies in World Strategies), вышедшую в свет минувшим летом. В ней автор анализирует достижения шести государственных деятелей 20-го века – Конрада Аденауэра, Шарля де Голля, Ричарда Никсона, Анвара Садата, Ли Куан Ю и Маргарет Тэтчер. «Для меня выступить очередной раз в Совете по международным отношениям – как будто вернуться в родной дом, — сказал Генри Киссинджер. — Однажды один студент спросил у Черчилля, что нужно делать политику, чтобы преуспеть в международных делах, и тот ответил: изучать историю, изучать историю, изучать историю». Отвечая на вопросы ведущего об этих шести персоналиях, автор книги особенно подробно рассказал о творце сингапурского «экономического чуда» Ли Куан Ю, который за годы своего правления превратил отсталую британскую колонию в бурно развивающуюся страну, обеспечивающую своим жителям достойный уровень жизни. Можно было ожидать, что в ходе обсуждения новой книги возникнет вопрос о непростой исторической роли Ричарда Никсона. «Согласитесь, мы не можем, оценивая роль Никсона во внешней политике США, закрывать глаза на печальные обстоятельства его ухода с политической арены», — заметил Хаасс. По словам Киссинджера, когда он обсуждал с Никсоном критические моменты его президентства (речь шла, вероятно, об «уотергейтском скандале» и уходе Никсона в отставку), то высказал убеждение, что потомки будут к нему более милосердны, чем современники. «Когда Никсон предложил мне стать его советником по национальной безопасности, я не знал, как на это реагировать, — вспоминает Киссинджер. – Рассказал о своих колебаниях своему близкому другу Нельсону Рокфеллеру. Тот ответил так: отбрось свои глупые колебания. Это храброе решение Никсона, и он больше рискует, чем ты. А теперь давайте посмотрим, чего мы как страна добились в годы его президентства. Мы закончили войну во Вьетнаме, где находились в тот момент до полумиллиона наших солдат, и это потребовало немало времени и усилий. Мы открыли двери для сотрудничества с Китаем и начали диалог с Советским Союзом. Наши миротворческие усилия во многом ознаменовались успехом. Можно сказать, что Никсону удалось добиться гораздо большего на международной арене, чем внутри страны». Хаасс затронул тему Китая и заметного ухудшения отношений между двумя странами при двух-трех последних администрациях США. Что нужно предпринять Америке, чтобы исправить положение? «Администрация Никсона в 70-е годы сыграла ключевую роль в установлении рабочих отношений с Китаем, — заметил Киссинджер, — я особенно подчеркиваю важность взаимного признания проблем». «Нам тогда пришлось разрабатывать принципы сближения наших двух стран, — сказал он далее. – Трудности казались непреодолимыми. Главной преградой были различия в идеологии. Никсону удалось договориться с Мао не ставить их во главу угла. Мы тогда осознали, что в национальных интересах США и всего мира сосредоточиться на перспективах экономического сотрудничества. Так, на практике стала приобретать отчетливые черты глобальная система отношений, существующая и ныне. Китай сегодня по экономической мощи почти сравнялся с США, у них очень мощный военно-технологический потенциал. Поэтому поддержание и углубление сотрудничества с Китаем как со сверхдержавой носит системообразующий характер и служит гарантией поддержания мира на планете». «Сегодня modus vivendi а мире нарушает еще одна ядерная держава, Россия, — сказал Хаасс. – Возможности нынешних военных технологий разрушительны и последствия применения передового оружия могут быть самые катастрофические. В отличие от других стран политика путинской России построена, как вы сами формулировали в своих книгах и статьях, на достижении революционных изменений мирового порядка. Как мы можем противостоять этой экспансии?» «Я не считаю разумной поддержку планов Украины по вступлению в НАТО, – сказал Киссинджер. – Хочу напомнить, что с падением Берлинской стены Россия потеряла защитный пояс и блок НАТО приблизился вплотную к границам России. Вместе с тем я не оправдываю действий Путина по реинтеграции Украины в зону российских интересов военным путем. Эти действия несовместимы с международными законами и нормами. Необходимо достичь соглашения, которое гарантировало бы будущее свободной Украины. Уже можно сказать сегодня, что Россия проиграла войну. Ее способность угрожать Европе существенно уменьшилась. Остается вопрос нерушимости границ Украины, и неопределенность в этом отношении чревата эскалацией конфликта с применением ядерного оружия. Это очень опасно, и последствия этого применения трудно предсказать. Нужен диалог. Русский вызов осложняется тем, что Украина ставит условием проведения переговоров смену лидера в России». Дипломат-ветеран, бывший посол США в Израиле Мартин Индык задал вопрос Киссинджеру о возможных последствиях применения Россией тактического ядерного оружия. «Путин в отчаянии, он очевидно загнан в угол, — сказал посол, — Вы подробно касались этой темы в своей давней книге «Ядерное оружие и международная политика» (Nuclear Weapons and Foreign Policy. – Книга издана в 1957 году.). Сейчас ситуация в мире сильно изменилась. В нынешней критической ситуации Путин может решиться применить тактическое ядерное оружие. Что должны предпринять США и страны Запада?». «Мы не должны допустить, чтобы тактическое ядерное оружие стало конвенциональным, — сказал Киссинджер. – Мы не должны позволить России применить его против Украины. Для этого нам нужно продолжать диалог с Россией. Опасно отказываться от этого диалога. Украина должна, конечно, занимать ключевое место в этих переговорах. Но в интересах Европы и Запада, в целом, чтобы Россия не чувствовала себя полностью изолированной и исключенной из системы международных отношений. Диалог между Россией и Западом должен быть продолжен».