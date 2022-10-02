Британська розвідка назвала причини поразки РФ у Лимані

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка аналізує, чому 1 жовтня російські війська в місті Лиман Донецької області відступили перед українським наступом. Там припускають, що Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи західного та центрального військових округів Росії, а також мобілізовані резервісти. Вони зазнали значних втрат, коли відходили єдиною дорогою з міста.

Експерти наголосили, що Лиман є оперативно важливим, оскільки він дозволяє контролювати ключову дорогу через річку Сіверський Донець, за якою Росія намагається зміцнити свою оборону. Відхід Росії з Лиману також є серйозною політичною невдачею, враховуючи, що він розташований у Донецькій області, регіоні, який Росія нібито мала на меті «звільнити» та намагалася незаконно анексувати.

«Виведення з Лиману призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців. Подальші втрати на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на командування російської армії», — дійшли висновку в британській розвідці.