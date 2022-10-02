Британська розвідка назвала причини поразки РФ у Лимані

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка аналізує, чому 1 жовтня російські війська в місті Лиман Донецької області відступили перед українським наступом. Там припускають, що Лиман обороняли неукомплектовані підрозділи західного та центрального військових округів Росії, а також мобілізовані резервісти. Вони зазнали значних втрат, коли відходили єдиною дорогою з міста.
«Виведення з Лиману призвело до чергової хвилі публічної критики російського військового керівництва з боку високопосадовців. Подальші втрати на незаконно окупованих територіях майже напевно призведуть до посилення цієї публічної критики та посилять тиск на командування російської армії», — дійшли висновку в британській розвідці.
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