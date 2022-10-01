Washington Post и Allgemeine Zeitung опубликовали текст Навального о будущем устройстве России

В американской газете The Washington Post и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung вышла статья оппозиционного российского политика Алексея Навального «Вот как должна выглядеть послепутинская Россия». Газеты опубликовали её на английском, русском и немецком языках.

Навальный заявляет, что Россия не только не должна победить в войне с Украиной, но и должна стать государством, которое не хотело бы развязывать новые войны. В качестве главной причины войны он называет имперский авторитаризм российских политиков, в особенности когда максимум власти сосредоточен в руках президента. Поэтому, считает Навальный, Россия после Путина должна перейти от президентской республики к парламентской.

Ключевыми для парламентской республики Навальный считает радикальное сокращение власти в руках одного человека, формирование правительства парламентским большинством, независимую судебную систему и значительное увеличение полномочий местных властей. Избежать тотального контроля за властью со стороны одного агента, по мнению Навального, помог бы допуск оппозиции на выборы.

Политик также заявил, что российский народ должен самы выбирать свой путь развития, но мировому сообществу следует максимально ясно обозначить свое стратегическое видение России как парламентской демократии. Он считает, что уже сейчас парламентская демократия — желанный выбор для многих политических группировок, действующих вокруг Путина. Только она, как пишет Навальный, может стать первым шагом к России — «доброму соседу, помогающему решать проблемы, а не создающему их».

В своей статье Навальный также подтвердил, что из колонии ИК-6, где он находится, несколько заключённых были призваны на украинский фронт. Это, как и репрессии в отношении несогласных с войной, он считает признаком того, что значительная часть населения России не поддерживает агрессивную политику Путина и не склонна к имперским амбициям.