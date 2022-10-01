Міністр оборони Британії здійснив таємний візит до Києва

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес у четвер повідомив, що цього тижня відвідував Київ, де зокрема зустрічався з українським колегою Олексієм Резніковим.

Як повідомляє «Європейська правда», таке Воллес написав у Twitter.

«Цього тижня мав приємність відвідати свого доброго друга Олексія Резнікова в Києві, де обговорив збільшення військової допомоги Україні. Наша підтримка їхньої боротьби проти російської агресії стає все міцнішою, і ми продовжимо її і в 2023 році, й надалі!» – йдеться у твіті.

Досі ані британська, ані українська сторони не повідомляли про візит Бена Воллеса до України. Невідомі також і подробиці його зустрічі з Олексієм Резніковим.