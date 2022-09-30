Зеленський звернувся до корінних народів Росії: Боріться, щоб не загинути

Президент Володимир Зеленський звернувся російською до корінних народів Росії та закликав їх боротися проти чинної влади, яка забирає громадян на війну в Україну.

Джерело: відезвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: «Дагестанці не повинні гинути в підлій і ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас «вантажем 200».

А чого хочете ви? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися потрібно зараз! Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії і своїх злочинних наказів. Боріться, щоб не загинути!»

Деталі: Зеленський закликав корінні народи РФ захищати свою свободу на вулицях та майданах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах за своє право жити.

Президент закінчив своє звернення словами поета Тараса Шевченка: «Боріться! Поборете».