 
«  
  »

За добу Росія втратила на війні 500 солдатів, 2 літаки та гелікоптер

Знищена техніка, танк

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 59080 (+500) осіб
  • танків ‒ 2338 (+13) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 4932 (+23) од.
  • артилерійських систем – 1391 (+6) од.
  • РСЗВ – 333 (+2) од.
  • засоби ППО ‒ 176 (+1) од.
  • літаків – 264 (+2) од.
  • гелікоптерів – 225 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 246 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.
  • спеціальна техніка / ‒ 131 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  