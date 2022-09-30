Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, есть погибшие и раненые Росіяни завдали удару по Запоріжжю – є постраждалі » За добу Росія втратила на війні 500 солдатів, 2 літаки та гелікоптер Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 59 080 особового складу, 264 літаки та 225 гелікоптерів Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали: особового складу – близько 59080 (+500) осіб

танків ‒ 2338 (+13) од.

бойових броньованих машин ‒ 4932 (+23) од.

артилерійських систем – 1391 (+6) од.

РСЗВ – 333 (+2) од.

засоби ППО ‒ 176 (+1) од.

літаків – 264 (+2) од.

гелікоптерів – 225 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8)

крилаті ракети ‒ 246 (+0)

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.

спеціальна техніка / ‒ 131 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.