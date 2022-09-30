За добу Росія втратила на війні 500 солдатів, 2 літаки та гелікоптер

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 вересня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 59080 (+500) осіб
- танків ‒ 2338 (+13) од.
- бойових броньованих машин ‒ 4932 (+23) од.
- артилерійських систем – 1391 (+6) од.
- РСЗВ – 333 (+2) од.
- засоби ППО ‒ 176 (+1) од.
- літаків – 264 (+2) од.
- гелікоптерів – 225 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8)
- крилаті ракети ‒ 246 (+0)
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3768 (+17) од.
- спеціальна техніка / ‒ 131 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Leave a Reply