Вакуумная лазерная эпиляция – в чем отличие

Лазерная эпиляция – это быстрый и надежный метод удаления нежелательного волосяного покрова. Этот способ избавления от волос – один из лучших, потому что имеет следующие преимущества:

отсутствие неприятных ощущений;

нет врастания волос, раздражений, зуда, аллергии;

не нужно отращивать волосы;

результат радует Вас долгое время.

После прохождения серии процедур по удалению волос результат может сохраняться до 10 лет. Срок зависит от индивидуальных показателей. Чтобы поддерживать эффект, нужно 1-2 раза в год осуществлять поддерживающую процедуру.

Для лучшего эффекта был разработан лазер с технологией вакуумного усиления. Это новое изобретение в сфере красоты.

Что такое вакуумное усиление?

Это понятие подразумевает всасывание кожи в насадку аппарата для лазерной эпиляции под действием вакуума. Кожа подтягивается близко к источнику излучения, тем самым улучшается результат от процедуры. При этом кожный покров приобретает форму шара, и лазер воздействует на кожу со всех сторон. Это происходит в 3 этапа:

Создается отрицательное давление в рукоятке аппарата, и кожа слегка затягивается внутрь. Включается лазерный аппарат. Давление выравнивается и кожный покров распрямляется.

Лазерный аппарат с вакуумным усилением отлично справляется даже с толстыми и жесткими волосками. При этом вакуумная лазерная эпиляция полностью безболезненна за счет встроенной системы охлаждения кожных покровов. Для эффективного удаления волос достаточно, чтобы в них или в фолликулах было лишь минимальное количество пигмента.

Вакуумная лазерная эпиляция стала популярна с 2020 года. Аппарат с вакуумным усилением работает не только безболезненно, но и делая легкий массаж кожи, тем самым подтягивая и омолаживая ее.

Лазерный аппарат с вакуумным усилением оснащен насадками разных размеров. Большая насадка позволяет быстро обработать большие участки, такие как спина, живот, ноги. Насадки поменьше используются для удаления волос с зоны бикини, верхней губы и т.д.

Перед процедурой специалист осмотрит зону, на которой будет проводиться эпиляция. Затем используется специальный гель для улучшения скольжения аппарата. По завершению наносится регенерирующее средство.

Отличия от обычной лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция – это избавление от нежелательных волос с помощью воздействия лазерного излучения, которое разрушает фолликул. Она проводится курсом процедур с интервалом между ними.

Главное отличие вакуумной лазерной эпиляции – это наличие вакуумного усиления, с помощью которого эффект процедур улучшается, а их количество уменьшается. Также такой вид лазерной эпиляции безболезненнее за счет охлаждения участков кожи.

Достоинства лазерной эпиляции с использованием вакуума:

Анестезия не потребуется, так как вакуумная насадка работает не причиняя Вам боли. Это осуществляется за счет охлаждающей системы. Более сильное воздействие на волос. Рассеивание света сведено до минимума за счет отражающих поверхностей. Это напрямую влияет на скорость получения результата. Вакуумный лазерный аппарат применяется на чувствительной коже. За счет большего размера насадки процедура проходит быстрее. Процедуру вакуумной эпиляции можно проводить людям, обладающим как светлой, так и смуглой кожей. Безопасность аппарата для кожи и организма. Используются более низкие значения энергии. Процедура осуществляется в любое время года. Экономия времени и денег, так как курс включает меньшее количество процедур. Такая эпиляция эффективнее любого другого способа удаления волос.

Показания для проведения вакуумной лазерной эпиляции

Главная причина для такой эпиляции – это желание клиента избавиться от нежелательной растительности на любом участке тела. Но перед процедурой следует удостовериться, нет ли у Вас противопоказаний:

болезни иммунной системы;

недавний загар;

сахарный диабет;

герпес;

хронические, онкологические заболевания;

простуда или другие инфекции;

варикозное расширение вен;

беременность и период лактации;

травмы кожи или хирургические вмешательства.

Уход после проведения процедуры

После проведения такого вида эпиляции кожа становится чувствительной, поэтому нужно будет отдать предпочтение свободной одежде, чтобы не натирать кожный покров. На вторые или третьи сутки после проведения процедуры специалисты рекомендуют наносить на кожу увлажняющие и успокаивающие средства.

В первое время следует отказаться от горячих ванн, растираний и скрабирования. Нельзя пользоваться высушивающим мылом и спиртосодержащими косметическими средствами. Также стоит отказаться от занятий спортом.

Где сделать вакуумную лазерную эпиляцию?

Из-за большого количества рекламы сейчас сложно выбрать салон, который на высоком уровне осуществит эту процедуру. Слишком низкая стоимость должна настораживать.

Цена вакуумной лазерной эпиляции формируется исходя из:

стоимости аренды салона;

заработной платы специалиста;

расходных материалов;

стоимости аппарата.

Качественная лазерная эпиляция не может стоить дешево. Лучше не экономить и не поддаваться на дешевые предложения. Процедура должна осуществляться грамотно и профессионально.

При выборе следует опираться на репутацию специалиста, опыт работы и положительные отзывы.