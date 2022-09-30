В ЕС предложили ужесточить проверки россиян, обращающихся за турвизами

Европейская комиссия заявила в пятницу, что эскалация угрозы безопасности со стороны Москвы означает, что государства-члены ЕС должны проводить «более строгую оценку» заявлений россиян на туристические визы, особенно тех, которые подаются из третьих стран.

На этой неделе страны Европейского Союза обсуждали, как относиться к гражданам России, пытающимся попасть на территорию ЕС, чтобы избежать мобилизации для участия в войне против Украины.

Огромное число мужчин призывного возраста, устремившихся за пределы России после того, как президент Владимир Путин объявил об «ограниченной мобилизации», поставило дилемму перед странами Евросоюза, в особенности для некоторых стран Восточной Европы и балтийских государств, которые заявили об ограничениях по приему граждан России на свою территорию в связи с войной. Это также вызвало опасения по поводу возможных угроз национальной безопасности.

Комиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, представляя новые руководящие принципы исполнительной комиссии ЕС, заявила, что государства-члены должны тщательно рассматривать заявки на получение визы в свете возросших угроз.

«Государства-члены должны проводить очень тщательную оценку безопасности, и, если человек может представлять угрозу безопасности или международным отношениям для некоторых государств-членов, этому лицу не следует выдавать визу», — сказала она, выступая на пресс-конференции.

Йоханссон отметила, что визы не должны выдаваться тем, кто намерен оставаться дольше 90 дней, добавив, что государства ЕС не должны принимать заявления на получение шенгенской визы от граждан России, находящихся в третьих странах.

Однако она заявила, что все россияне по-прежнему имеют право подать заявление о предоставлении убежища и могут подавать заявления на получение долгосрочных виз или видов на жительство.

«Я бы сказала, что важно не путать право на получение туристической визы или краткосрочной визы в ЕС — это не право, это привилегия. Право подать заявление на получение убежища является фундаментальным правом», — отметила Йоханссон.

Говоря о решении Путина аннексировать четыре украинских региона, она сказала: «Это явно эскалация конфликта, эскалация войны, а это означает также эскалацию угрозы безопасности в отношении Европейского Союза, и нам нужно действовать в соответствии с этим, и мы должны очень внимательно следить за этим».