Уперше в історії ЗСУ провели успішну операцію з оточення противника — експерт

Про це він сказав в ефірі телеканалу «Еспресо».

«Ми перебуваємо на порозі важливої психологічної перемоги. В історії українського війська ще не було епізодів, коли наші військові брали ворога в оточення, створювали росіянам котел й брали їх там у полон. ЗСУ взяли під вогневий контроль шляхи відступу навколо Лимана, якими могли б скористатися росіяни», — зазначив Киричевський.

За його словами, росіяни могли відступити раніше і не підставлятися під вогонь ЗСУ.

«Але повідомлення про те, що Путін особисто керує військовими операціями підтверджуються. У випадку з Лиманом має значення не тільки кількість знищених рашистів, а те, що ЗСУ вперше в історії провели успішну операцію з оточення противника і це ще більше підіймає бойовий дух українським захисникам, ніж Харківський наступ», — додав Киричевський.