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Українська артилерія двічі обстріляла колону військової техніки у Новій Каховці

Втрати окупантів

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці», — повідомляють в ОК.

За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», 2 самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 РСЗВ «Град», міномет 120-го калібру.

Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10».

Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі.

  • 29 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст.
30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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