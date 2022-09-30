Дэрил Кимбалл: если Россия применит ядерное оружие, Запад нанесет по ней удар Канадців закликали негайно покинути територію Росії » Українська артилерія двічі обстріляла колону військової техніки у Новій Каховці Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали за добу, 29 вересня, 276 вогневих завдань на південному фронті Про це повідомляє оперативне командування «Південь». «Завдали ураження по командному пункту в Бериславському районі, по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Херсоні, Дар’ївці та Новій Кардашинці. Двічі атаковано колону військової техніки в Новій Каховці», — повідомляють в ОК. За добу, 29 вересня, вбито 43 рашистів. Знищено 4 танки, 4 крупнокаліберні гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С», 2 самохідні гармати «Гіацинт-С», 2 РСЗВ «Град», міномет 120-го калібру. Ліквідовано 5 одиниць авто-бронетехніки та один ворожий безпілотний розвідник «Орлан-10». Знищено два склади боєприпасів в Бериславському районі. 29 вересня стало відомо, що у тимчасово окупованому Херсоні російські загарбники працюють над тим, аби відновити рух через Антонівський міст.