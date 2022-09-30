Усі члени ЄС заявили, що не визнають і ніколи не визнають незаконну анексію територій України Росією На Лиманському напрямку триває операція з оточення російського угрупування – Генштаб » Україна підписує заявку на пришвидшений вступ до НАТО, — Зеленський Сьогодні Україна подає заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО. «Де-факто ми вже пройшли свій шлях до НАТО. Де-факто ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу. Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного. Це і є Альянс.

Де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де-юре. За процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти. У пришвидшеному порядку. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО», — сказав він.