Україна має право звільняти окуповані Росією території, — Столтенберг

Про це він заявив під час брифінгу.

«Звичайно, що Україна має повне право звільнити власні території, які окупувала Росія. Ось чому ми підтримуємо Україну. Вони можуть захищати себе і тому Збройні сили України будуть продовжувати звільняти свої території. Я вже говорив, що спроби Росії анексувати тимчасово окуповані території України не змінює сутність цього конфлікту», — пояснив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО наголосив, що Альянс ніколи не визнає анексії українських територій Росією.

«Якщо ми приймемо анексію українських територій Росією, то вийде так, що ми граємо за правилами ядерного шантажу Путіна та призупиняємо нашу підтримку України. Ми не можемо цього дозволити. Не можемо дозволити, щоб авторитарна держава домоглася того, чого вона хоче. Саме тому ми підтримуємо Україну, її суверенітет та територіальну цілісність», — додав він.