У Туві сім’ям мобілізованих росіян роздають баранів замість «баранів-чоловіків»

Влада російської Туви роздає овець сім’ям жителів регіону, яких мобілізували для війни в Україні.

Джерело: Сибір.Реалії, пресслужба уряду Туви

Зазначається, що кожна сім’я отримує по одній голові вівці. Загалом серед мешканців Сут-Хольського, Монгун-Тайгінського, Барун-Хемчикського, Улуг-Хемського, Чеді-Хольського, Ерзінського, Тес-Хемського, Чаа-Хольського та Дзун-Хемчикського районів розподілили 91 тварину.

Також у Бай-Тайгинському районі сім’ям мобілізованих також роздали картоплю.

Крім того, муніципалітети почали розвозити капусту та борошно. Зокрема, їх доставили в мерію Туви для подальшого розподілу.

У Барун-Хемчикському районі сім’ї мобілізованого привезли вугілля, а в Шагонарі влада ухвалила рішення забезпечити сім’ї призовників дровами з місцевої пилорами.