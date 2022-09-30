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У кімнату заступника гауляйтера Херсонщини прилетіли ракети, він загинув

У кімнату будинку в центрі Херсона, де мешкав заступник гауляйтера та екс-співробітник ФСБ, у ніч на п’ятницю прилетіло дві ракети – окупант загинув, не пропрацювавши на своїй «посаді» і двох місяців.

 

Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що внаслідок ракетного обстрілу центру Херсона загинув Олексій Катериничев, який називав себе «першим заступником з безпеки голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини». Окупанти звинувачують ЗСУ в «точковому ударі з РСЗВ HIMARS».

«Били конкретно по кімнаті, де він був і жив», – стверджує один із колаборантів.

Російські ЗМІ повідомляють, що заступник гауляйтера пропрацював на «посту» півтора місяця. Раніше він 25 років служив у прикордонних військах Росії і в російській ФСБ.

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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