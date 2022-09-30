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У Дніпрі від ракетної атаки росіян згоріло понад сто автобусів АТП, є загиблий

У Дніпрі від ракетного удару росіян згоріло понад сто автобусів

Про це повідомили голова ОВА Валентин Резніченко й мер міста Борис Філатов.

«Росіяни знову атакували  Дніпро ракетами.  Поцілили по житловому кварталу у середмісті  — по тому ж, що й кілька тижнів тому.  Влучили й в транспортне  підприємство», — написав Резніченко.

Він зазначав, що була сильна пожежа, адже горіла адмінбудівля з 50 автобусами. Проте достеменні масштаби руйнувань з’ясовувалися.

Внаслідок удару рашисти вбили одну людину, щонайменше двох поранили.

Своєю чергою Філатов також підтвердив удар по місцевому АТП.

«Коротко, без подробиць. Але я повинен сказати всім, кого це стосується. Ці виродки розвалили «іскандером» звичайне міське АТП. Згоріло майже 50 автобусів», — написав він.

А місцевих жителів попередив, що тим, хто планував зранку їхати маршрутами 73, 87А, 106, 107, 146 А та 146Б, необхідно ретельно спланувати свій час.

Згодом Філатов уточнив: «згоріло понад сто автобусів. Це ппц. Завтра добираємося на роботу із запізненням».

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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