США обвинили Олега Дерипаску в нарушении санкций

Власти США предъявили обвинение в нарушении санкционного режима одному из самых богатых российских бизнесменов Олегу Дерипаске. Согласно документам, поданным в Федеральный суд Манхэттена, он нанял трёх женщин, которые оказывали ему услуги на территории страны. Одна из них родила ему в Штатах двоих детей, утверждает обвинение, — уже после того, как он попал в санкционные списки.

Обвинение предъявлено, помимо Дерипаски, Ольге Шрике, Наталье Бардаковой и Екатерине Ворониной. Согласно документам суда, Воронина в 2020 и 2022 году ездила в США, чтобы родить для Дерипаски. Бардакова и Шрике обвиняются в организации поездки.

Зачем рожать нужно было именно в США, не сообщается. Дети, появившиеся на свет на территории этой страны, автоматически получают её гражданство. Кроме родового туризма Шрике обвиняется в том, что в 2019 году продала для Дерипаски музыкальную студию в Калифорнии за 3,1 миллиона долларов.