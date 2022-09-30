SpaceX, NASA и Polaris планируют сервисную миссию к телескопу Хаббл

NASA и SpaceX подписали cоглашение об изучении возможности реализации идеи SpaceX и Polaris* по выводу космического телескопа Хаббл на более высокую орбиту с помощью космического корабля Dragon.

Данная миссия будет осуществляться без каких-либо затрат для NASA. У агентства нет планов финансировать миссию по обслуживанию телескопа или проводить конкурс для этого. SpaceX будет финансировать её из своих источников. Цель исследования — помочь NASA понять частные возможности для подобных операций в космосе. А SpaceX, в партнёрстве с программой Polaris, предложили данную возможность, чтобы лучше понять технические проблемы, связанные с миссиями по обслуживанию космической техники в будущем.

Команды ожидают, что исследование по миссии займёт до шести месяцев. Предстоит определить, можно ли безопасно сближаться, стыковаться и перемещать телескоп на более стабильную орбиту, а также согласовать вопросы стоимости и графика. Для стыковки будет использован опыт стыковок кораблей Dragon с МКС.

«Изыскания могут обнаружить, что не имеет смысла отправлять в такую миссию людей, поэтому мы собираемся рассмотреть все различные варианты» — заявляет вице-президент SpaceX по работе с клиентами.

Хаббл работает с 1990 года на высоте около 539 км, которая со временем медленно уменьшается. Подъём орбиты Хаббла на более высокую может продлить его работу на несколько десятков лет: «Если бы Хаббл вернули на высоту 600 км, то это легко добавило бы миссии 15-20 лет». — сказал менеджер программы телескопа от NASA.

Если миссия по подъёму орбиты не будет реализована, по истечении срока службы агентство планирует отправить к телескопу миссию, чтобы безопасно свести его с орбиты и утилизировать в атмосфере Земли в конце 2020-х годов.

«SpaceX и программа Polaris хотят расширить границы современных технологий и изучить, как частное партнёрство может творчески решать сложные задачи в космосе. Такие миссии помогут расширить наши возможности, чтобы в конечном итоге стать космической мультипланетарной цивилизацией», — заключила Дженсен.

NASA отмечает, что другие частные компании также могут предложить аналогичные проекты с использованием других ракет или космических аппаратов.

*Polaris — частная космическая программа миллиардера Джареда Айзекмана, который в сентябре 2021 года слетал в космос на Crew Dragon в рамках туристической миссии Inspiration4. В 2023 году в ходе Polaris Dawn, первого полёта по программе, планируется первый в мире туристический выход в отрытый космос. Детали следующих полётов пока не раскрываются.