Сенат підтримав законопроект, що включає ще $12 млрд допомоги Україні

Американський Сенат підтримав бюджетний законопроект про фінансування уряду США до 16 грудня, що, зокрема, містить положення про допомогу Україні у 12,4 мільярда доларів. 72 законодавці підтримали проект, 25 виступили проти. Тепер законопроект має бути проголосований у Палаті представників і підписаний президентом США.

Як повідомляв «Голос Америки», лідер демократів у Сенаті Чак Шумер заявив, що «американська підтримка значною мірою допомогла українському народу протистояти злій, жорстокій агресії Путіна». Але при цьому «боротьба далека від завершення, і ми повинні продовжувати допомагати сміливому, доблесному українському народу», — підкреслив він.

А республіканець Мітч МакКоннелл, лідер республіканської меншості в Сенаті, пояснив: «Допомога Україні – це не якийсь доброзичливий, символічний жест. Це буквально інвестиція в нашу власну національну безпеку та безпеку наших союзників. Припинення наступу Путіна на Україну зменшить його здатність загрожувати іншим цілям у всьому вільному світі. Це також допоможе стримувати інші авторитарні режими, такі як Китай».

Напередодні Пентагон оголосив про додаткові $1,1 млрд військової допомоги Україні, серед яких 18 HIMARS, 50 броньованих машин, два радари для безпілотних літальних систем, тактичні системи зв’язку та інше польове спорядження.

Своє повномасштабне воєнне вторгнення до України, що триває сім місяців, Росія називає «спецоперацією».