Россияне нанесли ракетный удар по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, есть погибшие и раненые

Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в телеграмме .

«Сегодня около 7:00 Запорожье было жестоко атаковано врагом. Через некоторое время была совершена повторная атака. Есть погибшие и раненые. Обычные гражданские люди, которые стояли в колонне для выезда на оккупированную территорию», — отметил он.

Складна господарська сумка -53%. Мега-знижка на хітову сумку трансформер. Встигніть замовити за суперціною! Мэр Мелитополя Иван Федоров добавил, что люди ежедневно выезжают из Запорожья на оккупированные территории, чтобы передать жизненно важные медикаменты гражданским, поддержать родственников и вернуться назад.

«Пока невозможно даже счесть количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших в том числе мелитопольцы», — отметил Иван Федоров.