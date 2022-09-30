Российская армия оказалась в «котле» в день аннексии Донбасса



Вооруженные силы Украины взяли в «котел» российскую группировку в Лимане в день аннексии Владимиром Путиным Херсонской и Запорожской областей, а также Донбасса.

«По состоянию на исход дня 29 сентября украинские войска, вероятно, завершили охват российской группировки в районе Лимана», – сообщили в свежей сводке аналитики Института изучения войны (ISW).

Накануне они предупреждали об угрозе второго крупного поражения России после Харькова в Лимане Донецкой области, которое может произойти со дня на день. ВСУ еще вчера окружили город с запада, севера и северо-востока, оставив одну линию снабжения для российских войск через населенный пункт Торское. Однако и он находился под огневым контролем украинских сил.

Таким образом, Россия потерпит второе крупное поражение после обрушения фронта под Харьковом и бегства военных в сентябре. Именно поражение и сдача оккупированной территории Харьковской области изменили отношение союзников России к войне и показали слабость российской армии. На саммите ШОС в Самарканде Путин не нашел поддержки ни у Индии, ни у Китая, ни у Турции. После этого он пошел по пути эскалации конфликта – объявил референдумы на захваченных территориях и мобилизацию.

Если украинские войска возьмут Лиман 30 сентября, это совпадет с аннексией Херсона, Запорожья и Донбасса, которую Путин решил провести, несмотря на массовый негатив в отношении мобилизации и падение поддержки войны и армии. Неподготовленных мобилизованных россиян уже начинают перекидывать на оккупированные территории, но это не поможет их удержать – следующей целью ВСУ после Лимана станет освобождение Лисичанска и Северодонецка, которые российская армия захватила ценой крупных потерь в живой силе, истощив свой наступательный потенциал.

По словам старшего сотрудника Института внешней политики в Вашингтоне Роба Ли, оборона Лимана, «вероятно, может обрушиться сегодня вечером или завтра, что бросит тень на объявление об аннексии». «Россия сталкивается с нехваткой живой силы и недостатком резервов в Донбассе. Если она потеряет силы в Лиманском кармане, это может привести к дальнейшему продвижению Украины вглубь Донбасса», – пояснил военный эксперт.