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Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро й Миколаїв ракетами, Одесу й Миколаїв – дронами

Ввечері, вночі і вранці російські війська завдали ракетні удари по містах Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя, що призвели до численних жертв серед мирного населення, Одесу й Миколаїв вдалося вберегти від п’яти дронів-камікадзе, але два «Шахиди» завдали пошкоджень у Миколаєві та області — дані керівників областей станом на 09:00 п’ятниці 30 вересня

 Також були обстріли Харківської, Сумської та Чернігівської областей, тривали бо в Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

Запорізька область: цієї ночі та зранку ворог завдав чергових ударів по Запоріжжю і його околицях.

Близько опівночі протиповітряна оборона збила кілька ракет, тому до Запоріжжя вони не долетіли.

Рано вранці ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді з обласного центру.

Люди стояли в черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвезти допомогу. «17 загиблих та більше 25 поранених», – йдеться у зведенні, але голова Запорізької ОВА вже повідомив про 23 загиблих і 28 поранених.

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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