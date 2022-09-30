Норвегія готова закрити кордон для росіян

Норвегія за прикладом Фінляндії може ввести заборону на в’їзд до країни за туристичними візами для громадян Росії.

Про це заявила міністр юстиції Емілі Енгер Мель, пише «Європейська правда» з посиланням на видання NRK.

«У разі необхідності ми швидко закриємо кордон, і зміни можуть відбутися в найкоротші терміни», — сказала Мель, додавши, що порівняно з Фінляндією до Норвегії прибуває мало людей, і тут ситуація інша.

Наразі замість закриття кордону буде запроваджено посилення охорони і готовності на кордоні в прикордонному муніципалітеті Сьор-Варангер.

За даними норвезької влади, на прикордонному пункті Сторског рух сьогодні нижчий, ніж на початку тижня.

Норвезька влада посилила можливість отримання туристичних віз ще в травні, після подвоєння кількості заяв про надання притулку від російських громадян.

«Сторског — наш єдиний прикордонний пункт із Росією. Ми ведемо тісний діалог із поліцією і митницею щодо подій на кордоні і ретельно перевіряємо всіх, хто прибуває», — сказала Мель.