Российская армия оказалась в «котле» в день аннексии Донбасса На Уолл-стрит прогнозируют падение британского фунта » На Луганщині ЗСУ знищили казарму разом із десятками окупантів На Луганщині в Новоайдарському районі в результаті удару по району зосередження противника знищено понад п’ятдесят військовослужбовців Росії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Також було знищено сімнадцять одиниць техніки окупантів. «У казармі під Новоайдаром загинули понад 50 військових РФ, лікарні Старобільська переповнені пораненими», – уточнив він. За даними голови Луганської ОВА, за останні дні до медичних установ Старобільська госпіталізовано понад 200 окупантів. «Не менш напружена для ворога ситуація і в інших лікарнях, наближених до лінії зіткнення», – додав Гайдай.