На Лиманському напрямку триває операція з оточення російського угрупування – Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ поки не називають населені пункти, які вже контролюють Сили оборони України.

Про це Суспільному повідомив речник східного угрупування військ Сергій Череватий.

Він підкреслив, що про результати операції в районі Лиману повідомлять після стабілізаційних заходів.

“Деталі по місцях, які взяли, точно назвати поки що не можемо. Оскільки прапор ЗСУ можуть занести та встановити, але бої ще тривають. Після стабілізаційних заходів можна буде сказати детальніше. Коли буде проведено всі заходи з безпеки та не відбуватиметься контратака ворога“, — сказав Череватий.

Зараз на Лиманському напрямку триває операція з оточення угрупування російських військ.

“Під вогневим контролем ЗСУ фактично всі підходи і логістичні шляхи противника, якими він доставляв боєприпаси та живу силу“, — повідомив Сергій Череватий.

Він підкреслив, що робота ЗСУ вже на етапі завершення. Операція триває довше, оскільки в районі Лиману ворожі підрозділи більш укріплені та вмотивовані, ніж були на Харківському напрямку.

“Наш Генеральний Штаб та штаб на місцях переграв їх тактично: планування та здійснення операції, як військові високого рівня досвідченості, підготовки“, — зауважив він.