Канадців закликали негайно покинути територію Росії

Про це йдеться у поширеному канадським МЗС повідомленні.

«Уникайте усіх подорожей до Росії через вплив збройного конфлікту з Україною, в тому числі часткову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та все більш лімітовані варіанти авіаперельотів. Якщо ви вже знаходитеся у Росії, вам слід покинути територію країни, поки залишаються доступними комерційні шляхи», — заявили у МЗС.

Канадців, які попри все залишитися у Росії, просять «поводити себе стримано».

«Пов’язані із чинною ситуацією комунікації ретельно перевіряються місцевою владою. Вас можуть спіткати серйозні наслідки, якщо ви обговорюєте, поширюєте чи публікуєте інформацію про російське вторгнення до України», — додали у відомстві.