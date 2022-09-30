Как правильно выбрать и где купить спиннинг?

Одним из самых интересных и динамичных способов ловли является рыбалка на хищную рыбу. Многие рыбаки решают именно испытать удачу в походе на крупные трофеи, а для этого нужно купить спиннинг. Это удилище, которое специально создано для лова хищной рыбы на приманки, которые максимально похожи на настоящую рыбу. Его уникальность в следующем – ловля, по сути, представляет собой активный поиск с «игрой приманкой», и она может увенчаться успехом – заветным трофеем.

Выбор спиннинга по технике ловли

Лучше всего подбирать спиннинговое удилище по технике лова. Вариантов довольно много:

спиннинг для микроджига – подойдет для ловли в городском массиве или на набережных, без возможности поимки действительно крупного экземпляра, а к плюсам такой снасти относят малый вес, мягкий кончик, удобство использования;

для джига – изделие отличается сверхбыстрым строем, чувствительным кончиком, а используется как новичками, так и опытными рыбаками;

для твичинга – радует быстрым строем, жестким кончиком для простоты выполнения рывковой проводки, имеет длину до 2,13 м;

для блеснения – обладает довольно мягким строем бланка для аккуратного колебания блесны, сглаживания рывков;

для троллинга – отличается небольшим весом, используется для лова с лодки, обладает сверхбыстрым или быстрым строем.

Можно присмотреться и к универсальным моделям.

Что еще учесть

Новичкам стоит присмотреться к средним моделям, например, с длиной 2,2–2,5 м, средним строем, диапазоном теста от 5 до 25 и так далее. А опытные рыболовы должны учитывать место ловли рыбы и другие многочисленные нюансы.

В расчет следует принимать длину. Она подбирается в зависимости от места ловли. Для рыбалки с лодки достаточно удилища до 2,13 м. Для лова с берега стоит присмотреться к моделям в диапазоне от 2,13 до 2,75 м. Для дальних забросов можно взять снасть до 3,2 м.

По конструкции бланка выделяют телескопические, штекерные и цельные модели. Последние применяются в качестве бортовых для отвесного блеснения. Телескопические радуют компактностью, простотой перевозки. Штекерные модели считаются самыми надежными, но их сложно перевозить.

Если вам нужен спиннинг, его можно купить в интернет-магазине BEREG. Там предлагается широкий ассортимент моделей от различных брендов. Спиннинги различаются своими эксплуатационными характеристиками, длиной, нагрузкой и другими характеристиками. Для выбора используйте поисковые фильтры или обратитесь за поддержкой к консультантам. Доступные цены и быстрая доставка разными способами – дополнительные преимущества такого сотрудничества.