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Генштаб: можлива ескалація на фронті найближчим часом

Генштаб ЗСУ очікує, що після проведення псевдореферендумів на окупованій території України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті.

ДжерелоУкрінформ з посиланням на брифінг начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова

Пряма мова Громова: «Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки».

Деталі: За його словами, це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.

30 сентября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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