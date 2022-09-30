Зеленський звернувся до корінних народів Росії: Боріться, щоб не загинути Сейм Латвії затвердив перехід освіти у всіх школах і дитсадках на державну мову » Генштаб: можлива ескалація на фронті найближчим часом Генштаб ЗСУ очікує, що після проведення псевдореферендумів на окупованій території України та мобілізації російська влада може вдатись до ескалації на фронті. Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова Пряма мова Громова: «Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки». Деталі: За його словами, це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.