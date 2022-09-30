Генштаб: можлива ескалація на фронті найближчим часом

Джерело: Укрінформ з посиланням на брифінг начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова
Пряма мова Громова: «Мобілізаційні заходи в країні-агресорі тривають. Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником угруповань своїх сил не виключається ескалація обстановки».
Деталі: За його словами, це буде характеризуватись, насамперед, нанесенням противником ударів по критичній інфраструктурі з одночасними спробами активізувати бойові дії з метою захоплення територій всієї Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.
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