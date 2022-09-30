ЕС решил покончить с параллельным импортом и контрабандой в россию

Поставки товаров в России без разрешения правообладателей, которые прежде считались контрабандой, а после начала войны были переквалифицированы в «параллельный импорт», переполнили чашу терпения властей ЕС.

В рамках нового пакета санкций, который готовится в ответ на аннексию оккупированных территорий Украины, Евросоюз готовит меры против компаний, которые помогают Москве обходить запреты, заявила в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Если они покупают товары в Евросоюзе, перевозят их в третьи страны, а потом – в Россию, это будет считаться обходом наших санкций, и такие люди будут включаться в [санкционный] список», — пояснила она.

По словам фон дер Ляйен, в прошлом министра обороны Германии, такие меры «окажут мощный сдерживающий эффект».